Профпереподготовка

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Профпереподготовка

Сообщение Володя9 » Сегодня, 07:04

Требуется организовать обучение сотрудников офиса. Подскажите, пожалуйста, где и как это можно сделать? Обучение будет очным или дистанционным?
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Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Re: Профпереподготовка

Сообщение Companion » 43 минуты назад

В условиях быстрого развития технологий и изменений в различных сферах деятельности, необходимо периодически предоставлять сотрудникам возможность повышать свою квалификацию. Вы можете обратиться в эту Академию непрерывного образования https://academedu.ru/. Там вам предоставят информацию об условиях обучения, программе, стоимости и формате обучения.
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