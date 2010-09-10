Профпереподготовка
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Профпереподготовка
Требуется организовать обучение сотрудников офиса. Подскажите, пожалуйста, где и как это можно сделать? Обучение будет очным или дистанционным?
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Re: Профпереподготовка
В условиях быстрого развития технологий и изменений в различных сферах деятельности, необходимо периодически предоставлять сотрудникам возможность повышать свою квалификацию. Вы можете обратиться в эту Академию непрерывного образования https://academedu.ru/. Там вам предоставят информацию об условиях обучения, программе, стоимости и формате обучения.
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