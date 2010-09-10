Оборудование для школы

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2769
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Оборудование для школы

Сообщение klonik » Сегодня, 12:20

Доброе утро, друзья. Ищем качественное оборудование для обустройства школьных лабораторий. Непосредственно интересует все для кабинетов физики и химии. Что можете посоветовать?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2768
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Оборудование для школы

Сообщение zevc » 45 минут назад

Здравствуйте. Есть отличная самарская компания «Светоч». Зайдя на их сайт сможете понять, какой большой выбор приборов, аппаратов, посуды, реактивов имеется в продаже. По стоимости тоже показалось вполне адекватным. С таким поставщиком оборудование школьных лабораторий станет одним удовольствием! Выбирайте, заказывайте!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость