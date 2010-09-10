Оборудование для школы
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Оборудование для школы
Доброе утро, друзья. Ищем качественное оборудование для обустройства школьных лабораторий. Непосредственно интересует все для кабинетов физики и химии. Что можете посоветовать?
Re: Оборудование для школы
Здравствуйте. Есть отличная самарская компания «Светоч». Зайдя на их сайт сможете понять, какой большой выбор приборов, аппаратов, посуды, реактивов имеется в продаже. По стоимости тоже показалось вполне адекватным. С таким поставщиком оборудование школьных лабораторий станет одним удовольствием! Выбирайте, заказывайте!
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