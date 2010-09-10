Сообщение zevc » Сегодня, 11:30

Всем привет! А где можно в аренду без водителя взять автомобиль Mercedes G-класса в белом цвете? Есть несколько компаний, кто предлагает в аренду, но у них в основном черного цвета. А мне нужен автомобиль исключительно белого цвета. Подскажите, куда можно обратиться за арендой автомобиля?