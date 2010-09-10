Аренда Mercedes G-класса

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2774
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Аренда Mercedes G-класса

Сообщение zevc » Сегодня, 11:30

Всем привет! А где можно в аренду без водителя взять автомобиль Mercedes G-класса в белом цвете? Есть несколько компаний, кто предлагает в аренду, но у них в основном черного цвета. А мне нужен автомобиль исключительно белого цвета. Подскажите, куда можно обратиться за арендой автомобиля?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя