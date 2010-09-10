Аренда Mercedes G-класса
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Аренда Mercedes G-класса
Всем привет! А где можно в аренду без водителя взять автомобиль Mercedes G-класса в белом цвете? Есть несколько компаний, кто предлагает в аренду, но у них в основном черного цвета. А мне нужен автомобиль исключительно белого цвета. Подскажите, куда можно обратиться за арендой автомобиля?
Re: Аренда Mercedes G-класса
Привет, я тебе рекомендую забронировать Mercedes G-класса тут arenda-gelandewagen.ru. Это отличная компания, в которой есть большой выбор автомобилей. По крайней мере вы тут точно сможете подобрать для себя белую модель. На самом деле это одна из немногих компаний, которая гарантирует безупречное техническое состояние каждого автомобиля и индивидуальный подход к каждому клиенту. Попробуйте обратиться в эту компанию, я думаю вы сможете тут взять подходящий автомобиль в аренду. Тем более если сравнивать с другими компаниями по аренде автомобилей тут Mercedes G-класса предлагается за более разумные деньги. В общем, если вы хотите, можете смело обращаться в эту компанию.
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