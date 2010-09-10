Сообщение zevc » Сегодня, 11:37

Я заметила, что мои зубы нуждаются в профессиональном уходе, но не знаю, куда обратиться. Хочется найти стоматологию с полным спектром услуг в Оренбурге. Кто-то может посоветовать хорошее место, где можно записаться на прием и получить качественное лечение?