Стоматология

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2774
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Стоматология

Сообщение zevc » Сегодня, 11:37

Я заметила, что мои зубы нуждаются в профессиональном уходе, но не знаю, куда обратиться. Хочется найти стоматологию с полным спектром услуг в Оренбурге. Кто-то может посоветовать хорошее место, где можно записаться на прием и получить качественное лечение?
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