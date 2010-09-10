Стоматология

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2774
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Стоматология

Сообщение zevc » Сегодня, 11:37

Я заметила, что мои зубы нуждаются в профессиональном уходе, но не знаю, куда обратиться. Хочется найти стоматологию с полным спектром услуг в Оренбурге. Кто-то может посоветовать хорошее место, где можно записаться на прием и получить качественное лечение?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2775
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Стоматология

Сообщение klonik » Сегодня, 18:46

Я раньше тоже искала надежную стоматологию и нашла отличное место. Рекомендую перейти на сайт "МаксиДент". Там можно легко записаться на прием. Они оказывают полный спектр стоматологических услуг в Оренбурге, и я была очень довольна качеством их работы.
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