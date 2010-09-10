Стоматология
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Стоматология
Я заметила, что мои зубы нуждаются в профессиональном уходе, но не знаю, куда обратиться. Хочется найти стоматологию с полным спектром услуг в Оренбурге. Кто-то может посоветовать хорошее место, где можно записаться на прием и получить качественное лечение?
Re: Стоматология
Я раньше тоже искала надежную стоматологию и нашла отличное место. Рекомендую перейти на сайт "МаксиДент". Там можно легко записаться на прием. Они оказывают полный спектр стоматологических услуг в Оренбурге, и я была очень довольна качеством их работы.
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