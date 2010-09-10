Двери

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2774
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Двери

Сообщение zevc » 58 минут назад

Всем привет! Недавно переехали в новую квартиру, и теперь думаем о замене входной двери. Старая совсем не внушает доверия, да и выглядит устаревшей. Хотим установить что-то современное и надежное. Посоветуйте, на что обращать внимание при выборе? Слышала много хорошего про двери стальные входные, но цены такие разные.
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