Двери
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Двери
Всем привет! Недавно переехали в новую квартиру, и теперь думаем о замене входной двери. Старая совсем не внушает доверия, да и выглядит устаревшей. Хотим установить что-то современное и надежное. Посоветуйте, на что обращать внимание при выборе? Слышала много хорошего про двери стальные входные, но цены такие разные.
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