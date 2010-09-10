Двери

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2774
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Двери

Сообщение zevc » Сегодня, 12:20

Всем привет! Недавно переехали в новую квартиру, и теперь думаем о замене входной двери. Старая совсем не внушает доверия, да и выглядит устаревшей. Хотим установить что-то современное и надежное. Посоветуйте, на что обращать внимание при выборе? Слышала много хорошего про двери стальные входные, но цены такие разные.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2775
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Двери

Сообщение klonik » Сегодня, 18:53

Привет! Когда мы с мужем выбирали новую дверь, главным критерием была безопасность. Мы заказали двери стальные входные и ни разу не пожалели. Обратите внимание на класс взломостойкости (минимум 2), систему запирания (лучше многоточечную) и наличие броненакладок на замки. Важно также качество уплотнителя – он обеспечивает тишину и сохраняет тепло. Не экономьте на установке – это 50% успеха! У нас дверь с порошковым напылением снаружи и ламинированной панелью внутри – практично и красиво!
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