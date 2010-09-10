Сообщение zevc » Сегодня, 12:20

Всем привет! Недавно переехали в новую квартиру, и теперь думаем о замене входной двери. Старая совсем не внушает доверия, да и выглядит устаревшей. Хотим установить что-то современное и надежное. Посоветуйте, на что обращать внимание при выборе? Слышала много хорошего про двери стальные входные, но цены такие разные.