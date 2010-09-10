Эмотоцин

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2774
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Эмотоцин

Сообщение zevc » 52 минуты назад

Всем привет! Мне тут в аптеке предложили БАД «Эмотоцин» для восстановления здоровья, иммунитета. Я брать не стала пока такой препарат, но мне очень интересно про него узнать. Может, кто-то из вас принимал такой препарат, подскажите?
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