Сообщение zevc » Сегодня, 12:26

Всем привет! Мне тут в аптеке предложили БАД «Эмотоцин» для восстановления здоровья, иммунитета. Я брать не стала пока такой препарат, но мне очень интересно про него узнать. Может, кто-то из вас принимал такой препарат, подскажите?