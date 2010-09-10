Эмотоцин
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Эмотоцин
Всем привет! Мне тут в аптеке предложили БАД «Эмотоцин» для восстановления здоровья, иммунитета. Я брать не стала пока такой препарат, но мне очень интересно про него узнать. Может, кто-то из вас принимал такой препарат, подскажите?
Re: Эмотоцин
Привет, я люблю такой БАД, мне он очень нравится. Восстанавливает не только иммунитет, но еще и действует на мое психологическое здоровье. Препарат очень хороший на самом деле, удобная схема приема. Если вам интересно, вы можете узнать о препарате больше тут https://emotocin.ru/ . А так он в себе содержит ниацин, пантотеновая кислота, тиамин, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин, кобаламин, фолиевая кислота, биотин. Также в состав входит натриевая соль дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). В любом случае я бы вам рекомендовала все-таки перед приёмом БАД проконсультироваться с врачом. Самое главное, чтобы противопоказаний у вас к приему не было. А так препарат сам по себе очень даже достойный на мой взгляд.
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