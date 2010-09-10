Манекены

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2774
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Манекены

Сообщение zevc » 42 минуты назад

Всем привет! Скажите, а где можно купить на отечественном рынке манекены для производства одежды? У нас появился дизайнер и ему необходимы манекены. Если вы знаете компанию, которая предлагает манекены хорошего качества поделитесь контактами.
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