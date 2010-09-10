Сообщение zevc » Сегодня, 12:36

Всем привет! Скажите, а где можно купить на отечественном рынке манекены для производства одежды? У нас появился дизайнер и ему необходимы манекены. Если вы знаете компанию, которая предлагает манекены хорошего качества поделитесь контактами.