Манекены

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2774
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Манекены

Сообщение zevc » Сегодня, 12:36

Всем привет! Скажите, а где можно купить на отечественном рынке манекены для производства одежды? У нас появился дизайнер и ему необходимы манекены. Если вы знаете компанию, которая предлагает манекены хорошего качества поделитесь контактами.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2775
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Манекены

Сообщение klonik » Сегодня, 19:11

Привет, я купила не так давно манекен тут https://maneken.ru/ . Если честно, искала много, где, но смогла найти только тут. К качеству претензий если честно, вообще у меня есть. Купила я у них взрослый и мужской манекен, чтобы было удобно работать с различными тканями. Насколько мне известно, данная компания предлагает манекены для больших производств. Вы можете сами перейти по ссылке и более подробней посмотреть на манекены, которые предлагает данная компания. Вы сможете здесь найти обычный манекен, с линиями разметки для удобства. Также предлагается евростандарта, мужские и даже детские. Думаю, что вы сможете здесь найти для себя подходящий манекен.
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