Манекены
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Манекены
Всем привет! Скажите, а где можно купить на отечественном рынке манекены для производства одежды? У нас появился дизайнер и ему необходимы манекены. Если вы знаете компанию, которая предлагает манекены хорошего качества поделитесь контактами.
Re: Манекены
Привет, я купила не так давно манекен тут https://maneken.ru/ . Если честно, искала много, где, но смогла найти только тут. К качеству претензий если честно, вообще у меня есть. Купила я у них взрослый и мужской манекен, чтобы было удобно работать с различными тканями. Насколько мне известно, данная компания предлагает манекены для больших производств. Вы можете сами перейти по ссылке и более подробней посмотреть на манекены, которые предлагает данная компания. Вы сможете здесь найти обычный манекен, с линиями разметки для удобства. Также предлагается евростандарта, мужские и даже детские. Думаю, что вы сможете здесь найти для себя подходящий манекен.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость