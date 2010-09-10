Сообщение zevc » Сегодня, 12:47

Девочки, мечтаю о сафари в Африке уже несколько лет! Хочется увидеть настоящую дикую природу, а не в зоопарке. Переживаю насчет безопасности и комфорта - все-таки это другой континент с иными условиями. Кто-нибудь ездил недавно? Как там с проживанием, транспортом и медицинской помощью?