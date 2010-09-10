Закупка лестниц и комплектующим к ним

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Закупка лестниц и комплектующим к ним

Сообщение дядя Коля » 27 минут назад

Мы занимаемся строительством и ремонтом коммерческих помещений. Часто нас просят сделать лестницу из наших материалов. Ищем поставщика готовых лестниц, комплектующих и плитки для ступеней. У кого-нибудь есть идеи, где можно оптом купить всё это по хорошей цене?
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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Re: Закупка лестниц и комплектующим к ним

Сообщение Roofdier » 15 минут назад

Клиент хочет готовое решение под ключ - это самые выгодные заказы, потому что исполнитель сам рассчитывает цену, не забывая про свою выгоду. Все эти товары можно купить оптом в этой компании https://weeco.ru/. Думаю, это будет выгодно, так как компания сама производит свою продукцию.
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