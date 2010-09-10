Закупка лестниц и комплектующим к ним
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Закупка лестниц и комплектующим к ним
Мы занимаемся строительством и ремонтом коммерческих помещений. Часто нас просят сделать лестницу из наших материалов. Ищем поставщика готовых лестниц, комплектующих и плитки для ступеней. У кого-нибудь есть идеи, где можно оптом купить всё это по хорошей цене?
Re: Закупка лестниц и комплектующим к ним
Клиент хочет готовое решение под ключ - это самые выгодные заказы, потому что исполнитель сам рассчитывает цену, не забывая про свою выгоду. Все эти товары можно купить оптом в этой компании https://weeco.ru/. Думаю, это будет выгодно, так как компания сама производит свою продукцию.
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