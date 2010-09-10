Сообщение дядя Коля » 27 минут назад

Мы занимаемся строительством и ремонтом коммерческих помещений. Часто нас просят сделать лестницу из наших материалов. Ищем поставщика готовых лестниц, комплектующих и плитки для ступеней. У кого-нибудь есть идеи, где можно оптом купить всё это по хорошей цене?