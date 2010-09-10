Кулер для воды

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2776
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кулер для воды

Сообщение klonik » 43 минуты назад

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, стоит ли в нашем небольшом офисе (15 человек) устанавливать кулер для воды? Постоянно покупаем бутилированную воду в маленьких бутылках, но это накладно и неэкологично. Слышала о каких-то устройствах, которые подключаются к водопроводу. Это удобно?
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