Кулер для воды

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2776
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кулер для воды

Сообщение klonik » Сегодня, 14:04

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, стоит ли в нашем небольшом офисе (15 человек) устанавливать кулер для воды? Постоянно покупаем бутилированную воду в маленьких бутылках, но это накладно и неэкологично. Слышала о каких-то устройствах, которые подключаются к водопроводу. Это удобно?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2776
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кулер для воды

Сообщение zevc » Сегодня, 16:50

Добрый день! Для офиса с 15 сотрудниками кулер точно будет выгоднее бутылок. Мы в прошлом году установили пурифайер и очень довольны. Это современное решение, которое подключается напрямую к водопроводу, фильтрует воду и избавляет от необходимости таскать тяжелые бутыли. Экономия получилась существенная, а вода всегда свежая и доступна в нужной температуре. Никаких проблем с обслуживанием за год не возникло.
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