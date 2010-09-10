Подскажите
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Подскажите
Как в Центре хирургии и урологии в Щелково проводят диагностику и лечение заболеваний простаты? Хотелось бы узнать о методах и подходах, которые используются для обеспечения точности диагностики и эффективности лечения простатита и других заболеваний простаты.
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