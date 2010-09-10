Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2776
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 41 минуту назад

Как в Центре хирургии и урологии в Щелково проводят диагностику и лечение заболеваний простаты? Хотелось бы узнать о методах и подходах, которые используются для обеспечения точности диагностики и эффективности лечения простатита и других заболеваний простаты.
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