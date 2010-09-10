Сообщение zevc » Вчера, 19:13

Как в Центре хирургии и урологии в Щелково проводят диагностику и лечение заболеваний простаты? Хотелось бы узнать о методах и подходах, которые используются для обеспечения точности диагностики и эффективности лечения простатита и других заболеваний простаты.