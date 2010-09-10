Подскажите
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Подскажите
Как в Центре хирургии и урологии в Щелково проводят диагностику и лечение заболеваний простаты? Хотелось бы узнать о методах и подходах, которые используются для обеспечения точности диагностики и эффективности лечения простатита и других заболеваний простаты.
Re: Подскажите
В этом центре применяют комплексный подход к диагностике и лечению простатита. Современные методы, такие как УЗИ и анализы, позволяют быстро и точно определить диагноз. Я лечила там простатит у мужа, и результаты впечатляющие. Подробнее о подходах центра можно узнать на сайте https://ndc-schelkovo.ru/hirurgiya?utm_ ... um=organic .
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