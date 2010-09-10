Подскажите
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Подскажите
Как выбрать подходящую керамическую плитку для ванной комнаты, учитывая её долговечность и устойчивость к влаге? Хочется, чтобы она сочеталась с интерьером и была проста в уходе. Какие варианты предлагают современные производители?
Re: Подскажите
Если ты ищешь стильную и качественную плитку для ванной, рекомендую обратить внимание на коллекцию Citystone Travertin. Она не только красива, но и практична. Плитка матовая, устойчива к влаге и проста в уходе. Посмотри подробнее здесь: https://vitra-russia.ru/catalog/tiles/v ... -k951848r/ .
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