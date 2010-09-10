Обучение в Чехии

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

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Fabos
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 17:49

Обучение в Чехии

Сообщение Fabos » Сегодня, 11:42

Учиться в Европе - это мечта многих, но дорогостоящая часть часто отпугивает. Чехия выделяется тем, что при поступлении на бюджетные места можно бесплатно получить образование на чешском языке. Это отличный шанс сэкономить и одновременно получить диплом европейского уровня. Для тех, кто не знаком с местной системой, организация https://oca-praga.cz/ помогает во всех вопросах поступления. Начиная от выбора университета, заканчивая помощью при сборе документов и оформления. Так процесс становится проще и доступнее.
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