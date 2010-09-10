Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2781
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 18:32

Чем может быть полезным курс по организации сестринского дела в Институте дополнительного медицинского образования? Хотелось бы понять, как это обучение может повлиять на профессиональные навыки и развитие в этой сфере.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2780
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:28

Курс по организации сестринского дела — это шаг к улучшению навыков управления и координации в медицинской сфере. Дистанционный формат позволяет учиться без отрыва от работы, а профессиональные преподаватели делают процесс приятным и продуктивным. Подробнее об этом курсе можно узнать здесь https://institut-medicina.ru/organizacz ... kogo-dela/ .
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