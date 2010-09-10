Квесты в музеях
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Квесты в музеях
Всем привет! Недавно узнала, что существуют музейные квесты, в которых может принять участие любой желающий. Меня это заинтересовало, но я не могу найти хороший музей в Москве, где предлагают интересные и хорошо оцененные квесты для посетителей. Посоветуйте что-то действительно уникальное.
Re: Квесты в музеях
Привет! Слушай, музейные квесты – это действительно интересная тема для тех, кто интересуется не просто «пустыми» развлечениями, а использует свободное время продуктивно и познавательно. Я совсем недавно была в таком музее. Сначала я была в музее просто посетителем (пришла на экскурсию), а потом пришла во второй раз как участник квеста. Квест в музее понравился, я бы даже сказала, что мне очень понравилось. Впечатлений было огромное количество. Особенно меня впечатлило то, как был организован квест: грамотность, последовательность, уникальность.
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