Сообщение klonik » Вчера, 19:09

Всем привет! Недавно узнала, что существуют музейные квесты, в которых может принять участие любой желающий. Меня это заинтересовало, но я не могу найти хороший музей в Москве, где предлагают интересные и хорошо оцененные квесты для посетителей. Посоветуйте что-то действительно уникальное.