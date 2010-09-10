Сообщение klonik » Вчера, 20:03

Посоветуйте, где мне можно купить слуховой аппарат? Может, где-то представлен большой выбор? Буду очень рада, если вы мне подскажите, а то я ищу в интернете и спрашиваю среди знакомых, и никто мне ничего посоветовать не может.