Слуховой аппарат
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Слуховой аппарат
Посоветуйте, где мне можно купить слуховой аппарат? Может, где-то представлен большой выбор? Буду очень рада, если вы мне подскажите, а то я ищу в интернете и спрашиваю среди знакомых, и никто мне ничего посоветовать не может.
Re: Слуховой аппарат
Я вам рекомендую посмотреть слуховой аппарат тут https://слышувижу.рф . Мы своей бабушке покупали слуховой аппарат здесь и скажу вам, что качество очень хорошее. При постоянном ношении, уже очень долго работает такой аппарат. По стоимости есть разные, конечно, берите средней ценовой категории и вы точно не ошибетесь. Тем более в данной компании есть консультант, который всегда поможет в выборе и посоветует какой лучше всего выбрать. В общем, смотрите сами, но данную компанию я вам рекомендую. Выбор очень большой и какой-нибудь аппарат вам по всем параметрам подойдет. В общем, я вам рекомендую обратиться в эту компанию и приобрести подходящий слуховой аппарат.
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