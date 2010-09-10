Слуховой аппарат

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2781
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Слуховой аппарат

Сообщение klonik » Вчера, 20:03

Посоветуйте, где мне можно купить слуховой аппарат? Может, где-то представлен большой выбор? Буду очень рада, если вы мне подскажите, а то я ищу в интернете и спрашиваю среди знакомых, и никто мне ничего посоветовать не может.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2780
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Слуховой аппарат

Сообщение zevc » Вчера, 21:43

Я вам рекомендую посмотреть слуховой аппарат тут https://слышувижу.рф . Мы своей бабушке покупали слуховой аппарат здесь и скажу вам, что качество очень хорошее. При постоянном ношении, уже очень долго работает такой аппарат. По стоимости есть разные, конечно, берите средней ценовой категории и вы точно не ошибетесь. Тем более в данной компании есть консультант, который всегда поможет в выборе и посоветует какой лучше всего выбрать. В общем, смотрите сами, но данную компанию я вам рекомендую. Выбор очень большой и какой-нибудь аппарат вам по всем параметрам подойдет. В общем, я вам рекомендую обратиться в эту компанию и приобрести подходящий слуховой аппарат.
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