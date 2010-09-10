Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2787
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:35

В каком магазине или может быть компании представлен большой ассортимент геотекстиля для кровли? Занимаемся обустройством кровли и нам такой материал просто необходим. Подскажите, где можно посмотреть какой вообще есть материал и хотя бы прицениться?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2785
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 53 минуты назад

Мы тоже не так давно занимались кровлей и покупали кровельный геотекстиль тут https://bikra-m.ru/geo/geomaterialy/geo ... ya-krovli/ . В принципе компания сама по себе отличная, ничего плохого сказать про нее не могу. По крайней мере, когда мы заказывали в этой компании геотекстиль, доставка была очень быстрая и все пришло в оговоренный срок. Думаю, что проблем и у вас с покупкой никакой не будет. Вообще, даже сами мастера говорят, чтобы кровля была долговечной и не доставляла никаких проблем лучше всего все-таки выбирать качественный материал. По крайней мере, он прослужит дольше и не будет проблем. У торговой компании «Бикра» вы точно сможете для себя найти оптимальный вариант. Уверена, вам очень понравится ассортимент и качество материалов.
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