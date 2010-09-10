Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
В каком магазине или может быть компании представлен большой ассортимент геотекстиля для кровли? Занимаемся обустройством кровли и нам такой материал просто необходим. Подскажите, где можно посмотреть какой вообще есть материал и хотя бы прицениться?
Re: Подскажите
Мы тоже не так давно занимались кровлей и покупали кровельный геотекстиль тут https://bikra-m.ru/geo/geomaterialy/geo ... ya-krovli/ . В принципе компания сама по себе отличная, ничего плохого сказать про нее не могу. По крайней мере, когда мы заказывали в этой компании геотекстиль, доставка была очень быстрая и все пришло в оговоренный срок. Думаю, что проблем и у вас с покупкой никакой не будет. Вообще, даже сами мастера говорят, чтобы кровля была долговечной и не доставляла никаких проблем лучше всего все-таки выбирать качественный материал. По крайней мере, он прослужит дольше и не будет проблем. У торговой компании «Бикра» вы точно сможете для себя найти оптимальный вариант. Уверена, вам очень понравится ассортимент и качество материалов.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя