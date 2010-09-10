Сообщение zevc » Сегодня, 12:43

Кто-нибудь использует платформу Lolzteam Market? Для каких целей вы используете, мне очень интересно знать. Ведь раньше данная площадка представляла просто форум для игроков, где обменивались опытом и знаниями. Если вы используете данную площадку, можете мне более подробно о ней рассказать.