Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2787
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:43

Кто-нибудь использует платформу Lolzteam Market? Для каких целей вы используете, мне очень интересно знать. Ведь раньше данная площадка представляла просто форум для игроков, где обменивались опытом и знаниями. Если вы используете данную площадку, можете мне более подробно о ней рассказать.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2785
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 24 минуты назад

Я использую Lolzteam Market https://lzt.market , чтобы покупать и продавать аккаунты различных сервисов (соцсети, игры, онлайн-платформы). Например, на этой площадке представлены аккаунты Steam с играми CS2, PUBG, FIFA, Battlefield, а также аккаунты для других платформ: Origin, Uplay, Telegram, Instagram и многие другие. Можно еще у них приобретать игровые товары. Такие, как внутриигровая валюта, скины и бонусы. Если вы пройдете регистрацию на этой платформе, вы сможете покупать услуги накрутки подписчиков, SEO-продвижение, программное обеспечение и многое другое. Я думаю, вам лучше самим перейти по ссылке и более подробней познакомится с данной площадкой. Думаю, что ничего сложного в ней нет сможете с легкостью разобраться.
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