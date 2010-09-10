Стоматология

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2787
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Стоматология

Сообщение zevc » Сегодня, 14:21

Доброе утро! Порекомендуйте, пожалуйста, хорошего врача-ортодонта. Очень нужен грамотный специалист, способный исправить прикус девушке 22 лет. Благодарю за советы.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2788
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Стоматология

Сообщение klonik » Сегодня, 18:33

Добрый день! Есть хорошая стоматология в Нижнем Новгороде . Обращалась туда не раз. Оказывают большой перечень стоматологических услуг. Ортодонты здесь отличные работают. Дочке исправили прикус, при том, что отсутствовали несколько зубов. Да, это не быстрый был процесс, затратный, но результат отличный. Советую каждому не жалеть на себя средств!
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