Сообщение zevc » Сегодня, 14:30

Девочки, на своем участке очень хочется видеть туи. Но, выращивать из маленькой вообще не хочется, уж слишком долго. Хочу приобрести поштучно 5-метровую тую. Если вы знаете, где в Москве или Подмосковье можно купить такую тую, подскажите, я буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.