Покупка туи
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Покупка туи
Девочки, на своем участке очень хочется видеть туи. Но, выращивать из маленькой вообще не хочется, уж слишком долго. Хочу приобрести поштучно 5-метровую тую. Если вы знаете, где в Москве или Подмосковье можно купить такую тую, подскажите, я буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.
Re: Покупка туи
Вы можете купить 5 метровую тую штучно в питомнике, который находиться в Московской области на Новорижском шоссе. Думаю, вы с легкостью сможете найти такой питомник. Потому что он очень большой и предлагает просто огромный выбор туй разных сортов, размеров и возраста. Можно на сайте вообще у них заказать и они вам привезут на участок, такая возможность есть. Но, если вы все-таки хотите приобрести высокую тую лучше все-таки приехать к ним лично и самим выбрать тую 5-метровую. Потому что насколько мне известно, можно заключить договор с питомником на 100% приживаемость туи. Насчет этого вам рекомендую обсудить все-таки с представителем питомника.
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