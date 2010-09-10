Подскажите
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Подскажите
У меня возникла необходимость получить медицинское заключение для работы, и я не знаю, куда лучше обратиться. Важно, чтобы результаты были точными и признавались всеми инстанциями. Кто-нибудь может посоветовать надежный медицинский центр с хорошей репутацией в этой области?
Re: Подскажите
Когда мне потребовалось медицинское заключение для новой работы, я тоже искала проверенный центр. По совету коллеги обратилась в сеть лечебно-диагностической и судебной медицины bogolubov.center и осталась очень довольна. Документы оформили быстро, все анализы сделали за один день, а заключение признали без вопросов на новом месте работы. Врачи были внимательны и профессиональны, а администраторы помогли разобраться со всеми формальностями. Рекомендую этот центр для подобных ситуаций.
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