Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2787
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:41

У меня возникла необходимость получить медицинское заключение для работы, и я не знаю, куда лучше обратиться. Важно, чтобы результаты были точными и признавались всеми инстанциями. Кто-нибудь может посоветовать надежный медицинский центр с хорошей репутацией в этой области?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2785
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 37 минут назад

Когда мне потребовалось медицинское заключение для новой работы, я тоже искала проверенный центр. По совету коллеги обратилась в сеть лечебно-диагностической и судебной медицины bogolubov.center и осталась очень довольна. Документы оформили быстро, все анализы сделали за один день, а заключение признали без вопросов на новом месте работы. Врачи были внимательны и профессиональны, а администраторы помогли разобраться со всеми формальностями. Рекомендую этот центр для подобных ситуаций.
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