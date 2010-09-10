Сообщение zevc » Сегодня, 15:41

У меня возникла необходимость получить медицинское заключение для работы, и я не знаю, куда лучше обратиться. Важно, чтобы результаты были точными и признавались всеми инстанциями. Кто-нибудь может посоветовать надежный медицинский центр с хорошей репутацией в этой области?