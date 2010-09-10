Подскажите
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Подскажите
У кого-нибудь дети болели отитом? Сыну 4 года, вторую ночь не спит, держится за ушко и плачет. Педиатр сказал, что это, скорее всего, отит, но нам только завтра к ЛОРу. Очень переживаю, не знаю, как облегчить состояние ребенка до визита к врачу. Какие есть домашние способы помочь малышу?
Re: Подскажите
Да, моя дочь несколько раз болела отитом, это очень распространенная детская проблема. До посещения ЛОРа можно использовать жаропонижающие средства по возрасту, если есть температура. Также помогает положение полусидя - так уменьшается давление на барабанную перепонку. Я много информации нашла в статье про отит у детей. Там подробно описаны причины, симптомы и методы лечения. Главное - не капайте ничего в ухо без назначения врача, это может только навредить. Держитесь, скоро станет легче!
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