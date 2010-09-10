Сообщение zevc » Сегодня, 15:59

У кого-нибудь дети болели отитом? Сыну 4 года, вторую ночь не спит, держится за ушко и плачет. Педиатр сказал, что это, скорее всего, отит, но нам только завтра к ЛОРу. Очень переживаю, не знаю, как облегчить состояние ребенка до визита к врачу. Какие есть домашние способы помочь малышу?