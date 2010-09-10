Очки

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2789
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Очки

Сообщение klonik » Вчера, 15:08

Решила мужу на день рождения подарить какие-нибудь хорошие очки для вождения. А то он жалуется, что ему то солнце мешает, то в целом глаза болят. Какие выбрать? С самим зрением, если что, проблем у него нет, очки нужны именно для поездок.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2788
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Очки

Сообщение zevc » Вчера, 16:04

Рекомендую купить мужские очки, которые поляризационные, серые. Они есть с диоптриями или без, в вашем случае можно взять единичку, которая соответствует нормальному зрению. Еще в магазинах встречаются желтые и фотохромные, тоже для водителей. Но первые только в условиях тумана нужны, а вторые подходят для езды в подземных туннелях, где недостаток света.
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