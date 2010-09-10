Сообщение klonik » Вчера, 15:08

Решила мужу на день рождения подарить какие-нибудь хорошие очки для вождения. А то он жалуется, что ему то солнце мешает, то в целом глаза болят. Какие выбрать? С самим зрением, если что, проблем у него нет, очки нужны именно для поездок.