Очки
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Очки
Решила мужу на день рождения подарить какие-нибудь хорошие очки для вождения. А то он жалуется, что ему то солнце мешает, то в целом глаза болят. Какие выбрать? С самим зрением, если что, проблем у него нет, очки нужны именно для поездок.
Re: Очки
Рекомендую купить мужские очки, которые поляризационные, серые. Они есть с диоптриями или без, в вашем случае можно взять единичку, которая соответствует нормальному зрению. Еще в магазинах встречаются желтые и фотохромные, тоже для водителей. Но первые только в условиях тумана нужны, а вторые подходят для езды в подземных туннелях, где недостаток света.
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