Сообщение Magistral » Сегодня, 13:29

В юности я даже подрабатывал на всякой разгрузке-погрузке, чтобы заработать как раз на билеты на интересные концерты. Но я по року больше. И если к нам приезжали ДДТ или Алиса, то я сразу искал, где подзаработать, чтоб сходить на них. Сейчас уже не тот возраст, чтобы на такие мероприятия выбираться.