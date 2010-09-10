На какой концерт посоветуете сходить?

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Fabos
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 17:49

На какой концерт посоветуете сходить?

Сообщение Fabos » Сегодня, 13:07

Давненько не бывал ни на каких концертах. Когда был моложе, то был завсегдатаем всяких культурных мероприятий. А потом работа, быт, семья и дети. В общем совсем перестал ходить на подобные мероприятия. Вот чего-то вспомнил беззаботную молодость и решил сходить куда-то, причём и жену повести. А вот на какое выступление посоветуете попасть?
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Magistral
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 13:12

Re: На какой концерт посоветуете сходить?

Сообщение Magistral » Сегодня, 13:29

В юности я даже подрабатывал на всякой разгрузке-погрузке, чтобы заработать как раз на билеты на интересные концерты. Но я по року больше. И если к нам приезжали ДДТ или Алиса, то я сразу искал, где подзаработать, чтоб сходить на них. Сейчас уже не тот возраст, чтобы на такие мероприятия выбираться.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: На какой концерт посоветуете сходить?

Сообщение Anatup » Сегодня, 14:01

Я без живой музыки давно в какую-то депрессию бы ушёл от бытовой скуки. Я вообще не представляю, как это можно постоянно жить только между работой и домом. Человеку нужен не только хлеб, но и зрелища. Я вот не так давно был на концерте по музыке Людовико Эйнауди при свечах https://cagmo.ru/lec. И впечатления в голове от концерта не давали мозгу ещё долгое время заполняться полностью бытовыми проблемами. Вот на что-то подобное и советовал бы сходить с супругой вам.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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Upellesin
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 14:40

Re: На какой концерт посоветуете сходить?

Сообщение Upellesin » Сегодня, 14:23

Моя супруга - заслуженный работник культуры. Работает в музыкальной сфере. Поэтому с ней на разнообразные концерты часто ходить приходится. Я тебе скажу, что наши местные коллективы играют очень классно. При этом порой концерты копейки стоят.
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