На какой концерт посоветуете сходить?
Обсуждение музыкальной тусовки родного города. Новости от групп и исполнителей.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
На какой концерт посоветуете сходить?
Давненько не бывал ни на каких концертах. Когда был моложе, то был завсегдатаем всяких культурных мероприятий. А потом работа, быт, семья и дети. В общем совсем перестал ходить на подобные мероприятия. Вот чего-то вспомнил беззаботную молодость и решил сходить куда-то, причём и жену повести. А вот на какое выступление посоветуете попасть?
Re: На какой концерт посоветуете сходить?
В юности я даже подрабатывал на всякой разгрузке-погрузке, чтобы заработать как раз на билеты на интересные концерты. Но я по року больше. И если к нам приезжали ДДТ или Алиса, то я сразу искал, где подзаработать, чтоб сходить на них. Сейчас уже не тот возраст, чтобы на такие мероприятия выбираться.
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: На какой концерт посоветуете сходить?
Я без живой музыки давно в какую-то депрессию бы ушёл от бытовой скуки. Я вообще не представляю, как это можно постоянно жить только между работой и домом. Человеку нужен не только хлеб, но и зрелища. Я вот не так давно был на концерте по музыке Людовико Эйнауди при свечах https://cagmo.ru/lec. И впечатления в голове от концерта не давали мозгу ещё долгое время заполняться полностью бытовыми проблемами. Вот на что-то подобное и советовал бы сходить с супругой вам.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Re: На какой концерт посоветуете сходить?
Моя супруга - заслуженный работник культуры. Работает в музыкальной сфере. Поэтому с ней на разнообразные концерты часто ходить приходится. Я тебе скажу, что наши местные коллективы играют очень классно. При этом порой концерты копейки стоят.
4 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Музыкальные группы Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей