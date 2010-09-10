Кварцевый песок
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Кварцевый песок
Решили мы тут помимо гостевых домиков на участке бассейн организовать для отдыхающих. Небольшой, чисто для лета, без подогрева и прочего. В принципе, получилось отлично, за исключением одного момента – бассейн требует какого-то нереального количества песка и это сильно дорого.
Re: Кварцевый песок
Мешками берете? У нас бассейн свой, небольшой, но пока брали мешками, тоже прямо не выгодно было. Потом здесь https://russand.ru/products/kvarcevyj-p ... acii-vody/ удалось купить кварцевый песок для фильтров бассейна по оптовой закупке, расходы снизились. Вам, кстати, можно не просто песок взять, а заказать многослойную загрузку. Вода чистится ничуть не хуже, но при этом менять компоненты в фильтре будете намного реже.
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