Сообщение zevc » Сегодня, 12:48

Решили мы тут помимо гостевых домиков на участке бассейн организовать для отдыхающих. Небольшой, чисто для лета, без подогрева и прочего. В принципе, получилось отлично, за исключением одного момента – бассейн требует какого-то нереального количества песка и это сильно дорого.