Кварцевый песок

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2789
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кварцевый песок

Сообщение zevc » Сегодня, 12:48

Решили мы тут помимо гостевых домиков на участке бассейн организовать для отдыхающих. Небольшой, чисто для лета, без подогрева и прочего. В принципе, получилось отлично, за исключением одного момента – бассейн требует какого-то нереального количества песка и это сильно дорого.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2790
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кварцевый песок

Сообщение klonik » Сегодня, 13:23

Мешками берете? У нас бассейн свой, небольшой, но пока брали мешками, тоже прямо не выгодно было. Потом здесь https://russand.ru/products/kvarcevyj-p ... acii-vody/ удалось купить кварцевый песок для фильтров бассейна по оптовой закупке, расходы снизились. Вам, кстати, можно не просто песок взять, а заказать многослойную загрузку. Вода чистится ничуть не хуже, но при этом менять компоненты в фильтре будете намного реже.
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