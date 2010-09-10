Сантехника

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2796
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сантехника

Сообщение klonik » Сегодня, 13:41

Делаем масштабный ремонт в ванной, меняем все, от стяжки до мебели. Пока идет демонтаж, сейчас уже нужно выбрать плитку и все остальное. Посоветуйте магазин, чтобы разом можно было все заказать. А то если из разных мест брать, то по доставке дорого.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2790
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Сантехника

Сообщение zevc » 1 минуту назад

Когда у себя ремонт делали, тут https://click-ut.ru/ брали, прямо все полностью. Довольно интересный магазин с неплохим выбором, цены как и везде, то есть чего-то прямо сильно отличающегося у них не найти. Есть возможность составления проекта, вот это прямо удобная вещь. Смотришь что и как будет сочетаться, понимаешь, что брать стоит, а что лучше обойти стороной.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: zevc и 1 гость