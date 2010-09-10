Сообщение klonik » Вчера, 13:41

Делаем масштабный ремонт в ванной, меняем все, от стяжки до мебели. Пока идет демонтаж, сейчас уже нужно выбрать плитку и все остальное. Посоветуйте магазин, чтобы разом можно было все заказать. А то если из разных мест брать, то по доставке дорого.