Сантехника
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Сантехника
Делаем масштабный ремонт в ванной, меняем все, от стяжки до мебели. Пока идет демонтаж, сейчас уже нужно выбрать плитку и все остальное. Посоветуйте магазин, чтобы разом можно было все заказать. А то если из разных мест брать, то по доставке дорого.
Re: Сантехника
Когда у себя ремонт делали, тут https://click-ut.ru/ брали, прямо все полностью. Довольно интересный магазин с неплохим выбором, цены как и везде, то есть чего-то прямо сильно отличающегося у них не найти. Есть возможность составления проекта, вот это прямо удобная вещь. Смотришь что и как будет сочетаться, понимаешь, что брать стоит, а что лучше обойти стороной.
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