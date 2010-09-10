Криптовалюта

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2796
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Криптовалюта

Сообщение klonik » Сегодня, 13:51

Что из криптовалюты можно сейчас рассматривать как вариант для накоплений? Биткоин это понятно, но у него есть один существенный недостаток – сильно это дорогое удовольствие. А про те же альткоины пишут, что он ничего не гарантируют, могут в любой момент обнулиться.
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