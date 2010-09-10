Сообщение klonik » Сегодня, 13:51

Что из криптовалюты можно сейчас рассматривать как вариант для накоплений? Биткоин это понятно, но у него есть один существенный недостаток – сильно это дорогое удовольствие. А про те же альткоины пишут, что он ничего не гарантируют, могут в любой момент обнулиться.