Криптовалюта
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Криптовалюта
Что из криптовалюты можно сейчас рассматривать как вариант для накоплений? Биткоин это понятно, но у него есть один существенный недостаток – сильно это дорогое удовольствие. А про те же альткоины пишут, что он ничего не гарантируют, могут в любой момент обнулиться.
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