Криптовалюта
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Криптовалюта
Что из криптовалюты можно сейчас рассматривать как вариант для накоплений? Биткоин это понятно, но у него есть один существенный недостаток – сильно это дорогое удовольствие. А про те же альткоины пишут, что он ничего не гарантируют, могут в любой момент обнулиться.
Re: Криптовалюта
Биткоины да, дорогие, но тут https://exchange.getcrypto.ru/ вот можно брать минимальную часть, одну тысячную – если перевести в обычные деньги, то это недорого. Просто потому, что биткоин это гарантия, что вы без всего не останетесь. Еще можно, как вариант, USDT рассмотреть, они тоже более-менее стабильные. Новую же крипту, которой меньше года, стоит обходить стороной. Не факт, что она что-то будет стоить в обозримом будущем.
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