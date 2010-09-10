Криптовалюта

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2796
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Криптовалюта

Сообщение klonik » Вчера, 13:51

Что из криптовалюты можно сейчас рассматривать как вариант для накоплений? Биткоин это понятно, но у него есть один существенный недостаток – сильно это дорогое удовольствие. А про те же альткоины пишут, что он ничего не гарантируют, могут в любой момент обнулиться.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2795
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Криптовалюта

Сообщение zevc » Вчера, 18:04

Биткоины да, дорогие, но тут https://exchange.getcrypto.ru/ вот можно брать минимальную часть, одну тысячную – если перевести в обычные деньги, то это недорого. Просто потому, что биткоин это гарантия, что вы без всего не останетесь. Еще можно, как вариант, USDT рассмотреть, они тоже более-менее стабильные. Новую же крипту, которой меньше года, стоит обходить стороной. Не факт, что она что-то будет стоить в обозримом будущем.
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