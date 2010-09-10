Институт технического стекла

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2796
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Институт технического стекла

Сообщение klonik » Сегодня, 13:56

Добрый день! Кто знает, чем сейчас занимается институт технического стекла, который был создан еще во времена Советского Союза? Я так понимаю, данное предприятие так и продолжает функционировать? В общем, если что-то вам известно расскажите?
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