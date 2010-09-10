Институт технического стекла
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Институт технического стекла
Добрый день! Кто знает, чем сейчас занимается институт технического стекла, который был создан еще во времена Советского Союза? Я так понимаю, данное предприятие так и продолжает функционировать? В общем, если что-то вам известно расскажите?
Re: Институт технического стекла
Здравствуйте, насколько мне известно институт технического стекла функционирует по сегодняшнее время. Предприятие, разрабатывающее и производящее уникальные изделия из силикатного стекла и композиционных материалов для всех сфер применения. Мне кажется, что сейчас в нашей стране это одно из самых крупных предприятий, которое есть. Кроме разработки они еще занимаются и исследования, у них большие лаборатории. Кстати, у данного предприятия есть официальный сайт, где вы можете поближе познакомится с работами, над которыми трудились сотрудники предприятия. Очень на самом деле интересно посмотреть, что в нашей стране изготавливается из стекла и где все это применяется.
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