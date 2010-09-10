Подскажите
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Подскажите
Всем привет! Хочу подключить аутентификацию пользователей посредством звонка. Подскажите мне сервис, который мне может в этом помочь. Посмотрела есть несколько сервисов, мне хочется иметь дело с надежным. Подскажите, куда мне лучше всего обратиться с этим вопросом?
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