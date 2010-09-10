Подскажите
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Подскажите
Всем привет! Хочу подключить аутентификацию пользователей посредством звонка. Подскажите мне сервис, который мне может в этом помочь. Посмотрела есть несколько сервисов, мне хочется иметь дело с надежным. Подскажите, куда мне лучше всего обратиться с этим вопросом?
Re: Подскажите
Привет, можно подключить флеш-колл на сайте https://mobilgroup.ru/uslugi-flash-call.html . Хороший сервис, ответственный и самое главное недорогой. Я долгое время пользовалась аутентификацией пользователей посредством смс и всплывающего сообщения. Но, последнее время стало очень накладно для моего бизнеса и поэтому в этом сервисе подключила аутентификацию с помощью звонка. Нисколько не жалею, что стала сотрудничать с этим сервисом и вам рекомендую обратиться к нему тоже. Недорого, очень удобно и самое главное надежно. По крайней мере именно тут. Система Flash Call (флеш-колл) выстроена таким образом, чтобы работать на максимальное удобство для клиентов. Для обычного пользователя сайта или человека, которому надо подтвердить свои действия в офлайне, Flash Call даёт ряд плюсов.
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