Сообщение klonik » Сегодня, 16:25

Девчонки, кто пользуется Тинькофф Банком? Хочу оформить кредитную карту, но слышала, что можно как-то сэкономить на обслуживании или получить дополнительные бонусы при оформлении. Может кто-то знает, есть ли какие-то специальные предложения или промокоды для новых клиентов?