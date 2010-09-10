Промокоды

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2796
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Промокоды

Сообщение klonik » Сегодня, 16:25

Девчонки, кто пользуется Тинькофф Банком? Хочу оформить кредитную карту, но слышала, что можно как-то сэкономить на обслуживании или получить дополнительные бонусы при оформлении. Может кто-то знает, есть ли какие-то специальные предложения или промокоды для новых клиентов?
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