Промокоды
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Промокоды
Девчонки, кто пользуется Тинькофф Банком? Хочу оформить кредитную карту, но слышала, что можно как-то сэкономить на обслуживании или получить дополнительные бонусы при оформлении. Может кто-то знает, есть ли какие-то специальные предложения или промокоды для новых клиентов?
Re: Промокоды
Привет! Недавно оформляла кредитку в Тинькофф и случайно наткнулась на промокод т банк, который дал мне дополнительные бонусы при оформлении. Сервис у них действительно отличный - всё онлайн, без походов в офис, а служба поддержки работает круглосуточно. С промокодом получила повышенный кэшбэк на первые три месяца и бесплатное обслуживание на полгода. Рекомендую посмотреть актуальные предложения!
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей